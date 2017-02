Stichting Fietsers voor Fietsers heeft haar werk gedaan

Sponsoren

Sporters met een beperking vinden steeds makkelijker zelf hun weg naar sponsoren. De Stichting Fietsers voor Fietsers ondersteunde dertien jaar lang deze sporters, maar merkt dat er nauwelijks nog aanvragen binnenkomen. Bedrijven zoals Dethon steunen nu rechtstreeks ID Cycling.



Duinkerke

De Zeeuwse stichting werd in 2004 opgericht en wilde geld bijeen krijgen voor mensen met een beperking, zodat die op een sportieve manier konden fietsen. Eén van de coureurs die geholpen werden, was ID-renner Goesenaar Joannathan Duinkerke. Ook Lisette de Heide, eveneens afkomstig uit Goes, is ondersteund door de stichting. Hierdoor kon ze meedoen met de Paralympics van Rio de Janeiro.



Speciaal onderwijs

Diverse scholen in het speciaal onderwijs in Zeeland hebben in de loop der jaren bijdragen ontvangen om mountainbikes en spinningfietsen aan te schaffen.



Nice Goes

In 2007 reden veertig personen in acht dagen van Nice naar Goes. Bij deze actie van de stichting werd 80.000 euro opgehaald. ,,De mensen die we op weg wilden helpen, zijn op weg geholpen”, zegt Tolhoek. ,,Daarmee hebben we ons doel bereikt."