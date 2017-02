Schouwen krijgt 23 struikelstenen in één dag

SCHOUWEN-DUIVELAND - Ze worden dinsdag allemaal in één dag gelegd, de struikelstenen voor de overleden joodse inwoners van Schouwen-Duiveland. In Burgh Haamstede krijgt de joodse verpleegster Irma Jacobs een struikelsteen. Bij acht families in de binnenstad van Zierikzee komen in totaal 22 herdenkingsstenen te liggen.

Nabestaanden

De struikelstenen worden in de stoep voor het huis van de families gelegd die daar tot aan hun deportatie in 1942 hebben gewoond. De steenleggingen worden bijgewoond door nabestaanden van de Joodse inwoners van Zierikzee, en ook rabbijn Jacobs en burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland zullen aanwezig zijn.



Tentoonstelling Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk is een tentoonstelling te zien met foto's en krantenknipsels van de Joodse middenstanders in Zierikzee, zoals de slagersfamilie Wilkens, de familie Frenk en Labzowski met hun textielwinkels en de kleermakerij van de familie van Dijk.

Struikelstenen

Struikelstenen zijn kleine gedenkstenen van tien centimeter omtrek. Op elke steen zit een plaatje van messing met daarop de naam, geboortejaar en plaats en datum van overlijden.



Eerste struikelsteen

In Nederland is de eerste struikelsteen in november 2007 in Borne gelegd. Sindsdien zijn in meer dan 75 gemeenten, waaronder Dordrecht, Amsterdam, Emmen, Hilversum en Gouda, dergelijke stenen geplaatst. De stenen worden gemaakt in Duitsland in het atelier van kunstenaar Gunter Demnig, die het project bedacht en elk gedenksteentje persoonlijk komt leggen.



Lees ook:

- 'Het is een mooi gebaar, maar vijftig jaar te laat'

- Eerste Joodse struikelstenen in Middelburg