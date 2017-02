Oorlogsvluchteling: 'Ik kan mijn leven eindelijk weer opbouwen' (video)

Zeelandhallen waren een beproeving

De Syrische vluchteling Amir Zaza (21) zat vorig jaar drie maanden in de Zeelandhallen in Goes. Drie maanden van wachten in een grote hal met stapelbedden voor vierhonderd mensen. De Zeelandhallen waren een beproeving. Lawaaierig en het wachten was eindeloos. "Ik wist niet hoe lang het zou gaan duren. Het was erg zwaar", vertelt Amir. "Niemand houdt van wachten."



Studeren

De Zeelandhallen is een van de vijf locaties op zijn odysee door Nederland. Na Goes volgen nog drie locaties, tot hij een verblijfsvergunning krijgt en een eigen appartementje in Arnhem. De hele asielprocedure duurde een jaar. Nu leert hij Nederlands en wil hij studeren.



Hulpactie

Een paar weken geleden schrok hij van de beelden van gestrande vluchtelingen in besneeuwde tentenkampen in Griekenland zag. Hij begon een actie op Facebook. Met succes. In drie weken tijd stroomden er tientallen vrijwilligers toe en werden honderden dozen met kleding, schoenen en dekens ingezameld. Vorige week zijn drie containers met hulpgoederen naar Griekenland gestuurd.



'Niet omdat ik Syriër ben'

Zelf kent Amir geen vluchtelingen in Griekenland. Wel hoort hij van Syrische vrienden verhalen over familieleden in de tentenkampen, zegt Amir. "Maar ik doe dit niet omdat ik Syriër ben. Ik moet dit doen als wereldburger." De reacties op zijn hulpactie waren hartverwarmend. "Ik heb zoveel goede mensen leren kennen", vertelt Amir. "Samen kunnen we de wereld beter maken."

Wachten op vrouw en dochter

Marsel Hannoun kreeg vorig jaar de sleutel van zijn nieuwe huis in Middelburg. Hij wachtte met smart op zijn vrouw en dochter, die in Syrië waren achtergebleven. Zes maanden duurde de procedure voor gezinshereniging. Hun aankomst op Schiphol was heel emotioneel, vertelt Marsel. "Het was mijn droom. Ik wachtte op dit moment. Het was heel mooi."



Schakelklas

Marsel en zijn vrouw gaan drie dagen per week naar Nederlandse les. Zijn dochtertje zit in de schakelklas. Daar leert zij Nederlands totdat zij in een gewone klas kan instromen. Als Marsel al zijn taaldiploma's heeft gehaald, wil hij zo snel mogelijk een baan vinden. "Wij doen ons best. Wij wachten op onze toekomst hier."



In gedachten bij familie

De twee mannen zijn aan hun nieuwe leven in Nederland begonnen. Vol goede moed, al blijven er zorgen. "Mijn ouders en mijn zus en haar drie dochtertje wonen nog in Syrië", zegt Marsel. "Wij denken altijd aan hen." Ook Amir maakt zich zorgen. Zijn familie is naar Turkije gevlucht. "Ik kan nooit zeggen dat ik heel blij ben."



