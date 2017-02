Nieuw seizoen amateurvoetbal start pas na zomervakantie

foto: Orange Pictures



Bijeenkomsten

De afgelopen maanden hield de KNVB meer dan dertig bijeenkomsten waar ruim 1200 clubvertegenwoordigers bij aanwezig waren. "Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd waarom we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen. Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen", legt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB uit op de website van de voetbalbond. "Met dit idee zijn we aan de slag gegaan en samen hebben we de plannen weten te vertalen in een concrete speeldagenkalender."



Eind mei

Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei.



Flexibele winterstop

In de nieuwe speeldagenkalender is voor het eerst sprake van een flexibele winterstop, die duurt van 27 januari tot 4 maart. In deze periode van zes weken moeten vier wedstrijden gespeeld worden. Clubs kunnen voor die periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie (standaardelftallen senioren). Als verenigingen er niet uitkomen blijft het schema leidend.

Bekervoetbal

In het districtsbekertoernooi (dat dus op 2 september van start gaat) wordt bij voorkeur niet meer doordeweeks gespeeld, zoals de afgelopen jaren wel het geval was. De KNVB probeert die wedstrijden nu allemaal in het weekend te plannen. Alle teams zullen deelnemen aan het bekertoernooi en de resultaten daarvan worden gebruikt om de competitie-indeling vanaf de eerste klasse en lager vast te stellen.



Nacompetitie

Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de nacompetitie. Hoe die er volgend seizoen uit gaat zien wordt de aankomende periode uitgewerkt en zal voor het einde van het huidige seizoen bekend worden.

Hoofdklasse

Voor de Zeeuwse senioren hoofdklassers (op dit moment VC Vlissingen en Hoek) was het schema voor komend seizoen al bekend. De competitie start in het weekend van 2 en 3 september. De eerste kwalificatieronde van de landelijke KNVB-beker staat gepland op zaterdag 19 augustus en de tweede ronde voor woensdag 23 augustus.



Test

Deze nieuwe opzet wordt aankomend seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere competitie.