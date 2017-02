Grote beurt voor Westerscheldetunnel (video)

ELLEWOUTSDIJK - Met het onthullen van een bord is dinsdagmiddag officieel het startschot gegeven voor de grote renovatie van de Westerscheldetunnel. De tunnel wordt voor het eerst in veertien jaar grondig onder handen genomen.

Renovatie

De werkzaamheden bestaan vooral uit het vervangen van de elektronica in de tunnel. Het gaat dan om de verkeersinstallaties zoals de stilstandsdetectie en communicatiesystemen. Zo komen er honderd nieuwe full HD-camera's die straks 360 graden kunnen draaien en inzoomen. De renovatie duurt tot en met 30 juni 2018.

Overlast

De overlast voor het verkeer is beperkt, zegt directeur Harald Schoenmaker van de Westerscheldetunnel: "Het merendeel van de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de reguliere onderhoudsnachten en ook dan blijft één tunnelbuis beschikbaar voor het verkeer. In zowel november als december wordt er een week lang elke nacht gewerkt voor het vervangen van de signaalborden." Op een speciale website informeert de Westerscheldetunnel over alle werkzaamheden en de eventuele gevolgen voor het verkeer in de tunnel.



Bekijk ook: Overzicht werkzaamheden in Westerscheldetunnel



21.000 voertuigen

De Westerscheldetunnel is sinds 14 maart 2003 open. Op werkdagen maken gemiddeld 21.000 voertuigen gebruik van de tunnel met een lengte van 6,6 kilometer.