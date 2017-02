Drugsverdachten na jaar voorarrest op vrije voeten

Drugshandel

Het gaat om een 36-jarige man uit Vlissingen, die voor zijn aanhouding in Roosendaal in een huurwoning verbleef, een 29-jarige Vlissinger en een 27-jarige Middelburger. De drie zitten vast sinds begin 2016. Ze worden verdacht van drugshandel en van het onderdeel uitmaken van een criminele organisatie. Daarnaast zouden ze betrokken zijn bij wietteelt.



Zucht van opluchting

Toen de rechter bekendmaakte dat hun voorlopige hechtenis wordt geschorst, klonk een zucht van opluchting op de publiekstribune, waar familieleden en vrienden zich hadden verzameld. Wel moeten twee van de drie, de 27-jarige Middelburger en de 36-jarige verdachte die in Roosendaal woonde, nog een borgsom betalen van 10.000 euro.



Nog drie verdachten

Naast de drie verdachten die nog in voorarrest zaten, staan in deze zaak nog drie andere verdachten terecht. Het gaat om een 29-jarige Middelburger, een 49-jarige vrouw uit Breda en een 32-jarige man uit Eindhoven. Zij zijn eerder al op vrije voeten gesteld en waren dinsdag niet bij de zitting aanwezig.



Verwijten

Door slechte communicatie tussen de officier van justitie en de advocaten van de verdediging loopt de rechtszaak tegen hen flinke vertraging op. Bij de pro forma zitting van dinsdag werden over en weer verwijten gemaakt. De officier van justitie zou niet meewerken en zo de boel vertragen en de verdediging zou hetzelfde verzoek blijven herhalen terwijl het al is beantwoord.



Onduidelijke communicatie

Uiteindelijk bleken veel van deze verwijten voort te komen uit onduidelijke communicatie. De tegenwerking door de officier kwam doordat hij de verdediging verkeerd had begrepen en de herhaaldelijke verzoeken van de verdediging werden veroorzaakt door het feit dat de brief met antwoorden nooit bij de verdediging was aangekomen.



Ananassap

De politie kwam de zes verdachten op het spoor bij een grootschalig internationaal onderzoek. Dat onderzoek kwam voor het eerst in het nieuws toen in een loods in Raamsdonksveer (Brabant) ruim 1100 kilo cocaïne werd aangetroffen in een lading ananassap.

Celstraffen

De cocaïne, met een straatwaarde van zo'n dertig miljoen euro, zat in een zeecontainer en is via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht. Voor die cokezaak zijn al twee verdachten veroordeeld tot celstraffen van drie en vijf jaar. Twee andere verdachten werden vrijgesproken.



Afgeluisterde gesprekken

Bij de onderzoeken naar dat drugstransport is volgens politie en justitie een internationaal drugsnetwerk blootgelegd. De verdachten in deze rechtszaak zouden daar ook onderdeel van uitmaken. Naar de organisatie lopen maar liefst zes politieonderzoeken in binnen- en buitenland, met codenamen als Planta, Nijlgans en Delight. Dat betekent onder meer dat het dossier afgeluisterde gesprekken en telefoongesprekken bevat in meerdere talen.



Spraakverwarring

Over die gesprekken was tijdens de zitting dinsdag onenigheid en vooral ook spraakverwarring tussen de verdediging en de officier van justitie. De advocaten van twee van de drie verdachten willen toegang tot de afgeluisterde gesprekken omdat volgens hen de vertaling en de interpretatie van die gesprekken mogelijk niet juist zijn. Ook vinden ze dat meerdere in het dossier opgenomen uitspraken uit hun verband zijn gerukt.



Stelselmatig geweigerd

De officier van justitie heeft dat tot nu toe stelselmatig geweigerd, omdat het dossier daardoor onnodig groot en ingewikkeld zou worden. Bovendien zou dat de kosten onnodig hoog maken. Zo heeft de vertaling van een deel van de ruim 4.000 opgenomen Franstalige telefoongesprekken tot nu toe al 23.000 euro gekost.



Gesprekken beluisteren

Maar tijdens de zitting bleek dat de advocaten helemaal niet al die gesprekken aan het dossier willen toevoegen. Ze willen alleen de gesprekken beluisteren om zo te bepalen óf er fragmenten zijn die in het dossier moeten worden opgenomen. De officier van justitie heeft nu toegezegd dat alle audiobestanden op een blueray-dvd voor beluistering worden aangeleverd aan de verdediging.



Niet haalbaar

Aangezien de verdediging nu al die bestanden moet gaan afluisteren en daaruit wellicht weer nieuwe onderzoeksvragen voortkomen, is de geplande datum voor de eerste inhoudelijke zitting op 30 maart niet haalbaar. Wanneer de inhoudelijke behandeling wel van start kan gaan, moet nog nader worden bepaald.