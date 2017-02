Hulst is klaar voor Vestingcross (video)

Absolute top

De wereldtop van het veldrijden meldt zich zondag in Hulst, inclusief de Belgische wereldkampioen Wout van Aert en zijn grote Nederlandse rivaal Mathieu van der Poel. De veldrijders moeten zich vervolgens een weg banen over het bijzondere parcours: de vestingwallen van Hulst. De renners moeten de wallen op en af, gaan de Dubbele Poort over en fietsen ook nog dwars door de molen.

@ChrisMannaerts @BricoCross Benieuwd wie er als eerste de vijver induikt

Trots

Wethouder Jean-Paul Hageman lanceerde als veldritliefhebber het idee voor een cross in Hulst tijdens een feestje. Van het één kwam het ander. "Het wordt geweldig", zegt Hageman. "Hulst is trots, maar ik denk dat ook heel Zeeland hier trots op mag zijn." De wethouder verwacht een zware wedstrijd. "Het is een fantastisch parcours, maar zeker niet gemakkelijk voor de veldrijders." Zondag vanaf 10:30 uur mogen de nieuwelingen als eerste het parcours op, de dag wordt afgesloten met de mannenwedstrijd om 15:00 uur.



Live bij Omroep Zeeland

De mannenwedstrijd is zondag live op televisie te volgen. Omroep Zeeland zendt uit tussen 14.45 uur en 16.15 uur. 's Avonds is vanaf 18.10 uur een uitgebreide samenvatting kijken, die ieder half uur na het nieuws wordt herhaald. Via de radio is de Brico Cross Hulst te volgen tussen 14.00 en 17.00 uur.