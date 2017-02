Tussen feesten door ook aandacht voor zwarte bladzijde

45 miljoen

De Stichting Monument Middelburg wijst erop dat slavernij een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van de stad, en dat in 2017 wereldwijd nog altijd 45 miljoen mensen leven in een vorm van slavernij. Juist vanuit Middelburg en Nederland moet, vindt de stichting, daartegen stelling worden genomen. Monument Middelburg wil het Zeeuwse publiek en politiek hierbij betrekken.



Acteurs en muzikanten

Het plan is om in Middelburg toneelvoorstellingen te organiseren met bekende acteurs als Frederik de Groot en de uit Suriname afkomstige Jetty Maturin. Het is de bedoeling ook Zeeuwse acteurs en muzikanten meedoen in die voorstellingen.



Dag der Vrijheden

Stichting Monument Middelburg houdt zich al langer bezig met het slavernijverleden. De stichting organiseert jaarlijks de Dag der Vrijheden en de kranslegging bij het monument op de Balans in Middelburg