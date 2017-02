Herfstvakantie Zeeuws-Vlaanderen later dan rest van Zeeland

Zelf data vaststellen

In het verleden gaf stelde de provincie de vakanties voor Zeeland vast. Dit jaar zouden de schoolbesturen zelf de vakantiedata vaststellen. Volgens Gerard Langeraert, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (COPZ), waren de schoolbesturen 'erg blij omdat het voor het eerst allemaal goed zou gaan'.



Onvoldoende gecommuniceerd

Alleen, de provincie wist niets van de afspraak van de schoolbesturen. "Wat we zijn vergeten is op enig moment voldoende te communiceren met de provincie en die is dus met een afwijkend advies gekomen", licht Langeraert toe. Het advies van de provincie had andere data dan het advies van de COPZ. Daardoor zijn verschillende schoolbesturen op het verkeerde been gezet en hebben dus voor een andere herfstvakantie gekozen.



Luister hieronder naar een interview met Gerard Langeraert (COPZ).

'Minst vervelende situatie'

​​Een andere oplossing dan waar nu voor is gekozen, was volgens Langeraert niet mogelijk. Volgens hem boeken mensen direct op het moment dat de vakanties worden gecommuniceerd vakanties, waardoor het verschuiven van de herfstvakantie niet meer mogelijk is. "We hebben uit de vervelende situatie de minst vervelende gekozen", legt Langeraert uit

​

Helemaal anders

​​Zeeuws-Vlaamse scholieren vieren volgend schooljaar herfstvakantie van 23 tot 27 oktober. De rest van Zeeland is een week eerder vrij. Levien Hamelink van de Zeeuws-Vlaamse scholenkoepel noemt de situatie 'gênant'. "Het is wel duidelijk dat we het volgend jaar helemaal anders moeten doen", aldus Hamelink. Daarin geeft Langeraert hem gelijk. De schoolbesturen geven vanaf volgend jaar een advies aan de provincie over de vakantiedata, die de provincie als bindend beschouwt. Op die manier moeten verschillende, verwarrende adviezen voorkomen worden.