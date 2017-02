Raadsleden kritisch over kansen verbetering VRZ (video)

Excuses

Lonink bood zijn excuses aan tijdens de eerste bijeenkomst waarin gemeenteraden geïnformeerd worden over het rapport over het functioneren van de Veiligheidsregio Zeeland. Donderdag is er nog een bijeenkomst in Zierikzee, maandag in Kapelle en volgende week dinsdag in Terneuzen. De gemeenteraad van Middelburg heeft vorige week het vertrouwen opgezegd in Lonink. De raad vindt dat hij niet de juiste persoon is onder wie de organisatie kan verbeteren.



Bij de informatieavond over het kritische onderzoek naar het functioneren van de Veiligheidsregio Zeeland waren raadsleden uit Veere, Vlissingen en Middelburg aanwezig. Volgens Marcel van den Bosse van de SGP-ChristenUnie in Veere is het vertrouwen in het bestuur van de Veiligheidsregio - de dertien Zeeuwse burgemeesters - zoek. "Dat vertrouwen is al jaren zoek", zegt hij. "De beste oplossing is een nieuw bestuur."

Pim van Kampen van de PvdA Middelburg is het daar niet mee eens. "Ik heb vertrouwen in de nieuwe waarnemend directeur Van Strien", zei hij na afloop van de bijeenkomst. "De cultuur binnen de Veiligheidsregio moet veranderen, dat wordt een lange weg. Maar we moeten met kleine concrete stapjes vooruit gaan, en dat gaat lukken." Volgens Benno Nieuwenhuis van de VVD Middelburg moet er snel een stevig debat komen. "Dan mogen de heren van het bestuur van de Veiligheidsregio nog eens terugkomen en zullen we ze kritisch aan de tand voelen."



Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde draait er in zijn rapport Samen kunnen en moeten we beter over de Veiligheidsregio niet omheen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van VRZ en waarbij met 150 betrokken is gesproken, liegen er niet om. Zo werken bestuur en organisatie langs elkaar heen en wordt er tegelijkertijd aan te veel onderwerpen gewerkt, met te weinig mensen en middelen. Het werk komt niet af en medewerkers raken werkgerelateerd ziek.



