Drie keer auto van de weg, een boom in tweeën (video)

Van de weg

De auto reed om 21.50 uur over de Provincialeweg bij Sint-Maartensdijk toen die door onbekende oorzaak van de weg raakte. Het voertuig knalde tegen de boom en kwam in de sloot naast de weg tot stilstand.



Schade

De twee inzittenden raakten niet gewond. De auto was er zichtbaar minder goed aan toe. Het voertuig liep flinke schade op en is door een bergingsbedrijf meegenomen.

Provinciegrens

Ook op de Brouwersdam is dinsdagavond een auto van de weg geraakt. De bestuurder reed vanuit Ouddorp richting Zeeland, het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur, kort nadat de auto de provinciegrens passeerde.

​Hekwerk​

​Zo te zien aan de sporen van het ongeluk raakte de auto aan de linkerzijde van de weg en belandde via de berm en enkele bosjes tegen een hekwerk naast de lager gelegen parallelweg. De hulpdiensten werden opgeroepen en er zou sprake zijn van beknelling. Of er iemand gewond is geraakt bij dit ongeluk is onbekend. Ook deze auto is door een bergingsbedrijf getakeld.



​In de sloot​

Het derde ongeluk gebeurde bij Middelburg. Een auto raakte van de weg op een oprit naar de A58. De automobilist reed rond 21.50 uur vanaf de N57 richting de snelweg toen het ongeluk gebeurde. ​De auto belandde in de sloot. ​​

Auto rijd de sloot in bestuurder ging er te voet vandoor..Toerit #Middelburg #N57 ➡️ #A58 was enige tijd dicht ivm berging pic.twitter.com/P6B0iEAfnA — Weginspecteur Wilco (@WIS_Wilco) 7 februari 2017

Verdwenen

Toen de hulpdiensten arriveerden was de bestuurder al verdwenen. Mogelijk is die er te voet vandoor gegaan. Er werd ook een ambulance opgeroepen maar of er ook daadwerkelijk iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Ook deze auto moest worden getakeld. Vanwege de berging was de oprit korte tijd afgesloten.