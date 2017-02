Zeeland wordt wakker: excuses, boom en foutje

OOST-SOUBURG - Goeiemorgen, op woensdag 8 februari 2017 is dit in het Zeeuwse nieuws:

Excuses

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen heeft gisteravond zijn excuses aangeboden voor de gebrekkige informatie die gemeenteraden kregen over de problemen bij Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Dat deed Lonink als voorzitter van de veiligheidsregio tijdens de eerste bijeenkomst waarin gemeenteraden geïnformeerd worden over het rapport over het functioneren van de veiligheidsregio.



Boom in tweeën

Bij Sint-Maartensdijk is een auto van de dijk gereden. De auto knalde tegen een boom, die door de klap in tweeën brak en kwam in de sloot naast de weg tot stilstand. De twee inzittenden raakten niet gewond. Ook op de Brouwersdam en bij Middelburg zijn auto's van de weg geraakt.



Later door foutje

Zeeuws-Vlaanderen viert volgend schooljaar een week later herfstvakantie dan de rest van Zeeland. Dat is het gevolg van een communicatiefoutje...



Slavernijverleden

De Stichting Monument Middelburg wil het 800-jarig bestaan van de stad aangrijpen om aandacht te vragen voor de slavernijverleden van Middelburg. Het plan is om een maatschappelijke discussie op gang te brengen door een aantal toneelvoorstellingen.



Foto: Ronnie Verrijzer, Colijnsplaat



Weer

Het is bewolkt, ook regent het van tijd tot tijd. Wellicht dat er ook lokaal een beetje natte sneeuw kan vallen. Bij een matige noordoostenwind wordt het vanmiddag nog zo'n 4 graden.