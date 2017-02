FC Twente wil Roemeratoe vastleggen

Foto: Ron Jonker



Trainingskamp

De 17-jarige voetballer maakte in 2013 de overstap van de JVOZ naar de club uit Enschede. Daar doorliep hij een aantal jeugdteams. In de afgelopen winterstop mocht Roemeratoe met de hoofdmacht mee op trainingskamp naar Spanje. Daarnaast is hij ook jeugdinternational voor Oranje.



Beloften

Bij FC Twente spelen nog twee andere Zeeuwen. Ruben de Jager uit Lewedorp en Sven Mbikulu uit Terneuzen spelen bij de beloften van de club. Zij gingen ook via de JVOZ naar FC Twente.