Goedkoop blijft bij TOP Arnemuiden

Foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn



Kampioenschappen

Onder de leiding van Goedkoop promoveerde TOP op het veld naar het hoogste niveau van Nederland. In de zaal speelt het in de hoofdklasse. In de afgelopen twee seizoen werd de club uit Arnemuiden vier keer kampioen. Twee keer in de zaal en twee keer op het veld.



Tweede elftal

De trainer van het tweede elftal, Jouri van den Broeke, blijft ook een jaar langer verbonden aan de club.