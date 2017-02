'Vrijwilligers broodnodig in verpleeghuis' (video)

MIDDELBURG - In de ouderenzorg is het aantal vrijwilligers explosief gestegen. De ouderen hebben meer zorg nodig, omdat zij pas laat naar een verpleeghuis mogen en dan is er intensieve zorg nodig. Maar er is geen personeel bijgekomen. In Zeeland is er zelfs sprake van een personeelstekort. Vrijwilligers vullen het gat op.

Grootste vrijwilligersorganisatie

Zorgstroom op Walcheren is met meer dan 500 vrijwilligers de grootste vrijwilligersorganisatie op Walcheren. "Wij kunnen eenvoudig niet zonder", zegt directeur Léon Phernambuqc. De vrijwilligers worden bij Zorgstroom ingezet op allerlei vormen van lichte zorg, zoals maaltijdbezorger of hulp bij dagbesteding. In 2016 kwamen er honderd extra vrijwilligers bij en de organisatie wil er nog meer. Phernambuqc. "We zijn verschrikkelijk blij dat heel veel mensen dit vrijwilligerswerk willen doen."



Voldoening

Lenie Simons is een van de vrijwilligers van de Walcherse zorgorganisatie Zorgstroom in Hof 't Seijs in Middelburg. Twee keer per week komt zij helpen op de afdelingen met dementerende ouderen. Ze helpt bij de maaltijd, maakt een praatje, bekijkt oude foto's, gaat met de bewoners naar de bingo in de gemeenschapszaal en maakt af en toe met een bewoner een wandelingetje buiten. "Het geeft zelf ook veel voldoening. En als iedereen het een uurtje zou doen, dan waren we helemaal rond hier", zegt ze.



Aanwinst

Gerrie Schuit werkt als medewerker welzijn in de dubbele huiskamer van twaalf dementerende ouderen. Zij vindt de vrijwilligers een grote aanwinst. "Soms heb ik wel twaalf paar ogen nodig", vertelt Gerrie Schuit. Als zij er alleen voor staat is het werk wel eens pittig, zegt ze. "Aan het einde van de dag, dan worden de bewoners onrustig. Dan willen ze vaak naar huis. De hulp van een vrijwilliger is dan extra welkom, want die kunnen dan even met de bewoner een rondje lopen tot die weer rustig is."

Extra geld

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft honderd miljoen euro extra uitgetrokken voor de verpleeghuiszorg. Het geld is bedoeld voor extra personeel. Maar vrijwilligers blijven nodig, want alle verpleeghuiszorg in Nederland door mensen in loondienst laten doen kost volgens onderzoek van de branchevereniging Artiz twee miljard euro extra. Verschillende politieke partijen hebben dit bedrag als inzet voor de verkiezingen in hun verkiezingsprogramma staan.