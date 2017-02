Enquête over afvalinzameling Schouwen-Duiveland

Drastische veranderingen

In heel Nederland moet de hoeveelheid restafval voor 2020 worden teruggedrongen naar 100 kilo per inwoner per jaar. Per inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland wordt nu nog tussen de 250 en de 300 kilo restafval opgehaald, dus moet de gemeente met drastische veranderingen komen.



Scenario's

Tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente zijn al meerdere scenario's de revue gepasseerd. Zo is een optie dat er alleen betaald wordt per keer dat je de kliko aan de kant van de weg zet, in plaats van een vast bedrag per jaar. Een andere optie is om het restafval weg te laten brengen naar containers en alleen nog recyclebaar afval aan huis op te halen.



Inspraakavond

De enquête van de gemeente start in de week van 13 februari en loopt tot 27 februari. Daarnaast wordt op dinsdag 14 maart een inspraakavond gehouden in het gemeentehuis in Zierikzee waar inwoners van de gemeente hun ideeën of wensen op het gebied van afvalinzameling kenbaar kunnen maken.



Experimenteren

Andere gemeenten, zoals Kapelle, zijn al langer bezig met beleid om afvalscheiding te bevorderen. Ook de gemeenten Middelburg en Tholen zijn sinds kort aan het experimenteren met andere manieren om afval in te zamelen.



In grijze container

Zeeland is niet het beste jongetje van de klas wat betreft afvalscheiding. Zo wordt bijna veertig procent van het Zeeuwse groente- fruit- en tuinafval nog in de grijze container gegooid. Dat blijkt uit onderzoek van OLAZ, het samenwerkingsverband van de Zeeuwse gemeenten als het om afval gaat.



