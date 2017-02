Inbrekersbende Schouwen-Duiveland opgepakt (video)

GOES - De politie heeft veertien verdachten opgepakt die achter het merendeel van de inbraken op Schouwen-Duiveland in 2016 zouden zitten. De verdachten zijn tussen de 15 en 23 jaar. De meeste verdachten komen van het eiland zelf.

Eerste

De politie pakte in de afgelopen maanden één lid van de groep op. Dat bracht het balletje aan het rollen, waardoor de politie uiteindelijk de anderen uit de groep kon arresteren. Het merendeel van de aangiften komt uit Renesse, maar er zijn er ook uit Burgh-Haamstede, Scharendijke, Zierikzee en Zonnemaire.



Drugs

Naast diefstal, inbraken en pogingen tot inbraak worden leden van de groep ook verdacht van het produceren en handelen in drugs. Ze hadden volgens de politie een hennepkwekerij bestolen in Zierikzee en handelde in softdrugs op het eiland. Zo zouden ze ook hebben gedeald op de middelbare school in Zierikzee.



Kerfstok

De veertien jongens worden in totaal 29 zaken ten laste gelegd, waaronder ook wapenbezit, drugsbezit en verschillende vernielingen. Bij de inbraken en diefstallen werden onder meer geld en telefoons meegenomen. Het lijkt erop dat de groep ook achter de diefstallen zit van meerdere fietsen, scooters en een quad.