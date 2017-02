Auto opengereten bij eenzijdig ongeluk in Hengstdijk (video)

HENGSTDIJK - Bij een ongeluk in Hengstdijk is woensdagochtend een auto opengereten. De bestuurder raakte rond 10.00 uur van de weg, reed een paaltje omver, botste tegen twee bomen en een bord en kwam vervolgens midden op de weg tot stilstand.

Ravage

Bij het eenzijdige ongeluk op de Hengstdijksestraat ontstond een flinke ravage. De auto liep zware schade op. Meerdere onderdelen van de auto, waaronder het motorblok, werden bij het ongeluk losgerukt van de auto en belandden naast de weg in de sloot.



Gewond

De bestuurder van de auto raakte gewond. Over de aard en de ernst van zijn letsel is niets bekend. Naast de ambulancedienst werd ook de brandweer opgeroepen. Vanwege de hulpverlening en de berging was de Hengstdijksestraat enige tijd volledig afgesloten.

Bekneld

Het is niet de eerste keer dat daar een zware aanrijding plaatsvindt. In november 2013 zat een man meer dan twee bekneld na een soortgelijke aanrijding. En eerder dat jaar, in maart, raakte een man uit Hulst gewond toen zijn auto daar tot stilstand kwam tegen een boom.



