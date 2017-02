'Zoektocht technisch personeel blijft lastig' (video)

TERNEUZEN - Het vinden van goed personeel voor de grootste renovatie sinds de opening van de Westerscheldetunnel is een grote zoektocht. Voor het opknappen van de veiligheidssystemen is goede technische kennis nodig. Maar technische werknemers zijn schaars merkt detacheringsbureau Werk en Vakmanschap in Terneuzen.

Zoektocht

Het bureau is voor de renovatie van de tunnel op zoek naar technisch personeel dat de komende tijd kan bijspringen tijdens de onderhoudsnachten. De veiligheidssystemen worden aangepast aan de laatste technieken. Het is dus belangrijk dat de werknemers verstand hebben techniek.



Uitbreiding

Het detacheringsbureau is niet alleen op zoek naar personeel voor de Westerscheldetunnel. Het bureau moet ook intern op zoek naar nieuwe werknemers. "Vanaf maart hebben we een extra vacature omdat de economie aantrekt, maar ook omdat we veel werk hebben aan de renovatie."



Promotie

Om die mensen te vinden, moeten ze goed zoeken zegt vestigingsmanager Eric Riemens. Ze plaatsen niet alleen werknemers bij technische bedrijven, maar verzorgen ook opleidingen en bezoeken scholen om de techniek te promoten. Dat is nog steeds nodig.

Samenwerking

De renovatie is in handen van het samenwerkingsverband Westerscheldetunnel Maintenance. Hierin zijn de bedrijven Croonwolter & dros, Mobilis en BAM vertegenwoordigd. Zij doen ook al de reguliere onderhoudsnacht die eens in de maand op dinsdagavond is gepland. Zij verzorgen het meeste personeel uit eigen bestand. De gaten worden opgevuld door gedetacheerden.



Honderd werknemers extra

Tijdens deze onderhoudsnachten komt er extra werk bij vanwege de renovatie. In de nachten lopen er tien tot honderd extra mensen in de tunnel rond. Het aantal hangt van het soort werk af.



Andere bedrijven

Naast het grote samenwerkingsverband zijn er bij de renovatie ook andere bedrijven betrokken. Zo heeft Arentis in Terneuzen de elektrische schakelkasten uitgewisseld die aan beide zijden van de tunnel -om de honderd meter- staan opgesteld. Ze verzorgen ook het interne transport. Paneelbouw Middelburg heeft elektrische besturingspanelen gebouwd. Beide bedrijven hebben extra mensen ingehuurd voor deze opdracht.



Vast contract

Voor de renovatie gaat het op dit moment alleen om tijdelijke contracten. Uiteindelijk hoopt het detacheringsbureau dat de bedrijven voor andere opdrachten de werknemers opnieuw inzet en dat het uiteindelijk op een vast contract uitloopt.



