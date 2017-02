Nieuwe toren moet blikvanger Vlissingen worden

VLISSINGEN - Grote plannen in Vlissingen. Er moet een 97 meter hoge woontoren komen naast de Timmerfabriek. De hoogte is vergelijkbaar met de Sardijntoren op de Boulevard. In de toren moeten 90 recreatiewoningen komen maar ook een zwembad, wellness en een skybar.

Restaurant

De Timmerfabriek, die naast de toren ligt, krijgt ook een nieuwe bestemming. Daar komt een restaurant met een groot terras en appartementen. In de Machinefabriek zijn 100 parkeerplaatsen voorzien en 10 ligplaatsen in Het Dok. Die horen bij de nieuw te bouwen toren. Volgens de gemeente Vlissingen hebben meerdere ondernemers interesse getoond in de plannen.



Kop van Dok

De gemeente Vlissingen heeft met Novaform en WVO Zorg overeenstemming bereikt over de bouw van appartementen op het Scheldekwartier. Het gaat om 178 appartementen. 67 sociale huurappartementen, 59 middeldure huurappartementen en 52 koopappartementen. Het nieuwe gebouw wordt door luchtbruggen verbonden met de zorgfaciliteiten van WVO Zorg in de Zware Plaatwerkerij en met parkeergarage Scheldeplein.