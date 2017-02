Oproep: schiet op met Goese skatebaan (video)

GOES - Een groep jonge skaters roept onder meer de gemeente Goes in een Facebookvideo op om haast te maken met de toestemming voor een nieuwe skatebaan in Goes. Sinds de sluiting van Middelburgse skatebaan Meker kunnen ze hun hobby niet meer uitoefenen.

Loods

Er zat jarenlang een skatebaan in Middelburg, de Meker, maar die moest onlangs de deuren sluiten. Zeeland zit nu dus zonder skatebaan. De Zeeuwse skaters, steppers en BMZ'ers kunnen in hun eigen provincie dus nergens meer terecht. Alle spullen van die skatebaan liggen nu opgeslagen in een loods in Goes. Afgelopen donderdag zijn die spullen door vrijwilligers naar de loods verhuisd.



Perfecte locatie

Die loods zou de perfecte locatie zijn voor de Goese skatebaan, maar we hebben nog geen akkoord van de eigenaar", vertelt Maarten Landegent, de Goese ondernemer die mede-initiatiefnemer is voor de plannen voor een Goese skatebaan. "Er zitten nu nog zeven andere huurders in. Die zouden dan ook een andere opvanglocatie moeten zoeken."



Crowdfunding

Het geld is het probleem niet, denkt Landgenent. "We hebben sponsoren uit het Goese bedrijfsleven, de provincie is aan het kijken of het verstrekken van subsidie mogelijk is en we hebben een crowdfundingactie opgezet die vrij aardig loopt, dus qua financiën komt volgens mij het wel goed. Maar we hebben nu vooral een locatie nodig."



Vaart zetten

Met de video-oproep willen de skaters vaart zetten achter de plannen. "Het gevaar is dat Zeeuwse jongeren gewend raken aan het feit dat er nu geen skatebaan is, dat ze denken: dit is Zeeland, daar is nu eenmaal niks", zegt Mark Vos, de beoogd beheerder van de nieuwe skatebaan. "Maar dat is natuurlijk niet zo, want waarom zou dat niet kunnen?"

Overtuiging

"In Zeeland moet er gewoon een skatebaan komen", is de hartsgrondige overtuiging van Vos. "Dat verdienen die jongeren die nu maar één keer per maand hun sport kunnen uitoefenen, omdat hun ouders hen helemaal naar Breda of Rotterdam moeten brengen met de auto."



