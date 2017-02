Slopen is bezopen in Aardenburg (video)

Gaten in Aardenburg

De actiegroep vindt dat de woningcorporatie teveel huizen weghaalt, waardoor er gaten in Aardenburg ontstaan. Dat is slecht voor de leefbaarheid en voor de middenstand. Daarom gingen ze woensdag van deur tot deur om pamfletten uit te delen. "Er moet een sloopstop komen. En als er dan toch gesloopt moet worden dan moet er nieuwbouw voor in de plaats komen", vindt actievoerster Dinique Bakkers.



Krimp

Woningbouwstichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen sloopt de huizen vanwege de krimp in de regio. "Daar zijn afspraken over gemaakt en die komen we na", laat een woordvoerder weten. Volgens de actievoerders is er in Aardenburg echter geen sprake van een krimpende bevolking. Uit een eigen onderzoek zou blijken dat het aantal inwoners zelfs groeit. "Er is enorm veel vraag naar woningen voor ouderen en starterswoningen", weet Bakkers. "Waarom verkopen ze die woningen niet voor een mooie prijs? Dan blijft Aardenburg leefbaar. Door huizen te slopen werk je de krimp alleen maar in de hand."





Antidepressiva

De meeste bewoners van de Zuidstraat en de Peurssenstraat staan achter de flyeractie en hebben het pamflet massaal op hun ramen geplakt. "Ik vind het geweldig wat deze mensen doen", zegt de heer Gribc. "Ik wil hier niet weg. Er is niets mis met mijn huis. Waarom zou ik verhuizen?" De sloopplannen zorgen voor een hoop verdriet in huize Gribc. "Ik slaap er slecht van en mijn vrouw zit aan de antidepressiva"



Koopwoning

De overbuurman van Gribc, die in een koopwoning woont, zit niet te wachten op de sloop van de huurhuizen aan de overkant van de straat. "Het is een gezellige straat met veel oudere mensen. Waarom zou je die nog laten verhuizen? Dat is niet goed voor die mensen. Al helemaal niet als ze buiten Aardenburg moeten gaan wonen." aar



Passende oplossing

Of de huizen daadwerkelijk allemaal gesloopt worden valt nog te bezien. De woningbouwstichting wil eerst nog de uitkomst van een onderzoek van de Stadsraad afwachten. "Volgende maand gaan we weer in gesprek met de bewoners. We streven er naar om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Als het kan in Aardenburg", besluit de woordvoerster van Woongoed.