'Waarschuwing voor kleurstof is storm in glas water'

BILTHOVEN - Het RIVM waarschuwt voor het gebruik van kleurstoffen bij evenementen, zoals de Colour Runs. Het RIVM stelt dat deze poeders brandbaar zijn, stofexplosief en kunnen mensen er gezondheidsklachten door krijgen. Volgens de grootste run van Zeeland, Colours by the Sea in Vlissingen, is hun poeder absoluut niet gevaarlijk.

Stofmaskers

Het RIVM waarschuwt de organisatoren van de Colour Runs dat ze maatregelen moeten nemen als ze de gekleurde poeders toch willen gebruiken. Ze moeten zorgen voor oogdouches en waterpunten voor het geval het nodig is de ogen te spoelen. En deelnemers en omstanders moeten veiligheidsbrillen, en stofmaskers of mondkapjes dragen.



Niet gevaarlijk

Volgens Anthony van den Berg van Colours by the Sea in Vlissingen, is er sprake van een storm in een glas water. "Het poeder dat wij gebruiken is door en door getest en absoluut niet gevaarlijk. Kinderen krijgen een mondkapje en we passen goed op met het veilige poeder dat we gebruiken. Als vrijwilligersorganisatie gaan we natuurlijk geen enkel risico nemen."

Niets veranderen

Volgens Van den Berg staat Colours by the Sea ook streng onder toezicht, onder meer van de gemeente Vlissingen. "Alles wordt gecontroleerd en ik weet zeker dat de deelnemers geen onverantwoorde risico's lopen. We gaan dan ook niets veranderen na deze berichten van het RIVM."

Stofexplosie

Door een stofexplosie van kleurenpoeders bij een evenement in Taiwan in 2015 is de vraag ontstaan of kleurenpoeders veilig gebruikt kunnen worden bij evenementen. De brandweer Amsterdam-Amstelland heeft brandproeven uitgevoerd met kleurenpoeders die in Nederland bij evenementen worden gebruikt.



Proeven

Uit de brandproeven blijkt dat sommige van deze poeders brandbaar zijn. Daarnaast blijkt volgens het RIVM dat kleurenpoeders gezondheidseffecten kunnen veroorzaken, zoals irritatie aan huid, ogen en luchtwegen.



