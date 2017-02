Rondkijken in het Europees Parlement (video)

Conferentie

De leerlingen mochten praten met Nederlandse Europarlementariërs en mensen van een kinderrechtenorganisatie. Het bezoek aan Brussel is ter voorbereiding op een kinderconferentie eind volgende maand in Middelburg. Die gaat over kinderrechten en is één van de activiteiten die Middelburg organiseert voor het 800-jarig stadsjubileum.