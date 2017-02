Bloemkool groeit niet als kool (video)

BIGGEKERKE - Landbouwer Rene Dingemanse uit Biggekerke haalt deze week pas zijn herfstbloemkool van het land. De kolen zijn drie maanden later dan verwacht en volgens Dingemanse is het überhaupt een wonder dat het nog zover gekomen is.

Kou maakt kool

De weersomstandigheden hebben het de bloemkool niet makkelijk gemaakt. In september was het nog veel te warm voor de plant. Om de kolen te laten groeien hebben die namelijk in het najaar een kouprikkel nodig.



Opnieuw vorst onderweg

Daar komt nog bij dat de recente vorstperiodes de herfstbloemkool ook niet ten goede kwamen. Waar ze andere jaren in november groot genoeg waren zijn de bloemkolen nu pas in februari volgroeid. Dingemanse haalt ze nu zo snel mogelijk van het land omdat er opnieuw vorst op komst is.



Prijs stijgt misschien

De langzame bloemkool heeft de landbouwer veel extra werk opgeleverd. Hij hoopt dat het zich terug betaalt met een iets hogere opbrengst. Dingemanse weet nog niet wat de prijs zal doen, maar dat de weersomstandigheden in de rest van Europa ook niet ideaal zijn zou in zijn voordeel kunnen werken.