Honden terug gegeven aan eigenaar

ZAAMSLAG - Zes van de zeven honden die vorige week in beslag waren genomen in Zaamslag, zijn terug gegeven aan de eigenaar. De honden waren in beslag genomen omdat ze gebruikt zouden worden om te jagen.

Verbeurd verklaard

Volgens de officier van Justitie was er niet voldoende bewijs dat de honden daadwerkelijk gebruikt waren om mee te jagen. Dat meldt het politieteam Zeeuws-Vlaanderen op Facebook. De hond die de agenten hebben zien jagen, is verbeurd verklaard.

Ieren

De politie had de honden in beslag genomen in de buurt van de Oudendijk bij Zaamslag. Vier Ieren die daarbij aanwezig waren werden aangehouden voor het overtreden van de Flora- en Faunawet. Zonder jachtakte is het verboden om met honden te jagen, bovendien is het jachtseizoen voorbij.



