Zeeuwse fietsen, made in China (video)

GOES - "Ik worstel en kom boven." Die Zeeuwse slogan is volgens ondernemer Jan Kole zo op zijn leven van toepassing, dat hij hem in het logo van zijn fietsmerk Colossi heeft laten zetten. Onder een afbeelding van de Zeeuwse leeuw, want hoewel Kole al ruim dertig jaar fietsframes maakt in China, voelt hij zich Zeeuw in hart en nieren.

China

Koles fabriek staat in Shenzhen, China. "Ik spreek de taal daar niet en de cultuur is ook heel anders, dat is niet makkelijk", vertelt Kole. "Luctor et emergo, dat doe ik iedere dag." Kole komt uit Goes en trok naar China begin jaren tachtig, na een kortstondige professionele wielercarrière, om voor grote Nederlandse fietsmerken productielijnen op te zetten. Niet lang daarna begon hij zijn eigen merk: Colossi. De handgemaakte fietsframes gaan inmiddels de hele wereld over.



Familiebedrijf

Het is een echt familiebedrijf. Zoon Sander en Jans Chinese vrouw Livia zijn ook full-time met het bedrijf bezig. "We staan 's ochtends om half vier op, dan fietsen Sander en ik anderhalf uur en dan zijn we om zeven uur 's ochtends op kantoor. Tot een uur of half zes werken we door, dan gaan we eten en daarna werken we 's avonds thuis vaak nog even door."

'Ik wilde bij mijn vader zijn'

Zoon Sander werkt al vanaf zijn zeventiende met zijn vader mee. Het is de bedoeling dat hij het bedrijf over een paar jaar overneemt. "Toen ik klein was, zat mijn vader altijd voor zijn werk in China en ik wilde eigenlijk maar één ding: bij mijn vader zijn", vertelt Sander Kole. Op zijn zevende vertrok ook hij naar China en zodra hij daar zijn highschooldiploma behaald had, ging hij full-time in zijn vaders fabriek aan de slag.



Altijd leren

"Ik leer nog iedere dag nieuwe dingen. Over ons productieproces, de verkoop en de logistiek, maar ook over hoe je simpele oplossingen vindt voor problemen." Sander vindt het geen enkel probleem om hele dagen met zijn vader door te brengen: "Het is heel gezellig. En ik heb mijn weekenden vrij, dat is prima zo."