Zeeland Wordt Wakker: Poeders, skaters en bloemkolen

OOST-SOUBURG - Goedemorgen. Het is donderdag 9 februari en dit is het nieuws in Zeeland.

Poeder

Het RIVM waarschuwt voor het gebruik van kleurstoffen bij evenementen, zoals de Colour Runs. Het RIVM stelt dat deze poeders brandbaar zijn, stofexplosief en kunnen mensen er gezondheidsklachten door krijgen. Volgens de grootste run van Zeeland, Colours by the Sea in Vlissingen, is hun poeder absoluut niet gevaarlijk.



Nieuwe skatebaan

Een groep jonge skaters roepen onder meer de gemeente Goes in een Facebookvideo op om haast te maken met de toestemming voor een nieuwe skatebaan in Goes.



Herfstbloemkool

Landbouwer Rene Dingemanse uit Biggekerke haalt deze week pas zijn herfstbloemkool van het land. De kolen zijn drie maanden later dan verwacht en volgens Dingemanse is het überhaupt een wonder dat het nog zover gekomen is.



Zeeuwse fiets

Jan Kole maakt al ruim dertig jaar fietsframes in China, maar wel met een afbeelding van een Zeeuwse leeuw. Want Zeeuw ben je in hart en nieren.



foto: Henk de Jong / Nollebos



Weer

Wolkenvelden overheersen en vooral vanochtend valt lokaal soms een beetje sneeuw. Vanmiddag is het droog en is er wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 2 of 3 graden. Vanavond blijft het tamelijk bewolkt, maar in de nacht zijn er ook een paar opklaringen. Het koelt af naar -2 tot -4 graden.