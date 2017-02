Katholieken bidden nu in oudste protestantse kerk van Zeeland (video)

IJZENDIJKE - Prins Maurits zelf had het waarschijnlijk nooit kunnen bedenken: rooms-katholieken die kerkdiensten houden in de oudste protestantse kerk van Zeeland. We hebben het over de Mauritskerk in IJzendijke, vernoemd naar de stadhouder. De leegloop in de kerken drijft de katholieken en protestanten hier in elkaars armen.

Trots op het gebouw

De Mauritskerk in IJzendijke was het eerste protestantse kerkgebouw in Zeeland, en het tweede in Nederland. Prins Maurits heeft IJzendijke in 1604 van de Spanjaarden verlost en hij gaf waarschijnlijk zelf de opdracht om deze kerk te bouwen. "We zijn trots op dit gebouw en willen het zo lang mogelijk in stand houden", zegt secretaris Hank Prins van Stichting Mauritskerk IJzendijke. Hij weet alles van de kerk en schreef er een paar jaar geleden een boek over.



Te duur

Vanaf 12 februari houden de rooms-katholieken uit IJzendijke om de twee weken een dienst in de Mauritskerk. Hun kerk moest vorige maand sluiten omdat het te duur werd om deze open te houden. De afgelopen jaren gingen verschillende kerken van de Parochie Heilige Andreas West Zeeuws-Vlaanderen om die reden dicht.



Hoe meer inkomsten, hoe beter

Prins zegt dat hij de katholieken al jaren geleden heeft uitgenodigd om in Mauritskerk te komen kerken. "Ik vind het een dapper besluit van ze dat ze dat hebben gedaan. Al zal het moeilijk voor ze zijn geweest. Maar ze zijn hier van harte welkom. En, dit draagt weer bij aan het behoud van de Mauritskerk." Want voor het gebruik van het gebouw betaalt de katholieke parochie huur aan de stichting. Een monumentaal gebouw in stand houden kost nou eenmaal geld.

Leegloop

De protestantse achterban die diensten houdt in de Mauritskerk, vindt het absoluut geen probleem dat het gebouw nu gedeeld wordt met de katholieken. "Ook wij hebben te maken met leegloop. Bij ons komen nu nog zo'n dertig mensen naar een dienst, bij de katholieken zo'n veertig. Dus is het goed dat je samen een kerkgebouw gaat gebruiken. We hebben elkaar hard nodig om het geloof in stand te houden", zegt voorzitter Gerard van Noort.



Mes snijdt aan twee kanten

Het mes snijdt nu aan twee kanten: er komt geld binnen voor de Mauritskerk en de katholieken van IJzendijke kunnen in hun eigen dorp naar de kerk blijven gaan.