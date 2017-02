Boodschap van Zeeland aan president T(r)ump (video)

Introductievideo's

De aanleiding voor alle aan Trump gerichte introductievideo's is een filmpje van het televisieprogramma Zondag met Lubach. In dat satirische filmpje werd Nederland zogenaamd gepresenteerd aan de kersverse president, die kort daarvoor de inmiddels roemruchte uitspraak had gedaan: From now on it's Amerca first", oftewel: "Voortaan is het Amerika eerst."

Veel bekeken

De video van Zondag met Lubach werd in binnen- en buitenland veel bekeken. Het duurde dan ook niet lang voor de eerste reacties op de video binnenkwamen. Zo werden er onder meer Deense, Belgische, Duitse en Zwitserse versies van de video gepubliceerd.



Friese en Groningse versie

Maar de reacties kwamen niet alleen uit het buitenland. Ook onze collega's van andere regionale omroepen gingen ermee aan de slag. Zo kwam er een Friese en Groningse versie.



De Friese en de Groningse introductievideo's:

Verwijzingen

Aangezien er niets boven Zeeland gaat, konden we het niet laten en hebben we zelf ook een eigen versie gemaakt. Met daarin uiteraard volop verwijzingen naar de eigen berichten. Voor het geval het je allemaal te snel ging in de video hebben we er nog een paar voor je op een rij gezet.



