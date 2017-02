'Woontoren lijkt wel een bloemenvaas, dildo of pepermolen' (video)

Bierglas

"Getver, een pepermolen", reageert iemand op Facebook. "Komt er ook nog een brouwerij naast dat bierglas?" schrijft een ander. "Nu is Vlissingen definitief verpest", doet de volgende reageerder er nog een schepje bovenop. "O, verschrikkelijk, wat een ding. Lijkt wel een dildo", is de reactie van weer iemand anders. "Nu nog een bos bloemen erin!" valt ook te lezen.



97 meter hoog

De gemeente Vlissingen heeft plannen om een 97 meter hoge woontoren te bouwen naast de Timmerfabriek. De hoogte is vergelijkbaar met de Sardijntoren op de Boulevard, op dit moment de hoogste woontoren in Zeeland met 85 meter. In de toren moeten negentig recreatiewoningen komen, maar ook een zwembad, wellness en een skybar.



