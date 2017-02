Spiegeltheater: einde van een tijdperk (video)

MIDDELBURG - Ouders en cliënten van theatergroep Duinart maken zich grote zorgen. De thuisbasis van de theatergroep, 't Spiegeltheater van Arduin, is al sinds oktober dicht en er is nog geen zicht op een nieuwe locatie. De cliënten van Arduin maakten er vijftien jaar gebruik van, niet alleen als acteur, maar ook als dagbesteding.

Arduin 2.0

Het sluiten van het theater is onderdeel van Arduin 2.0 dat in 2015 werd ingezet met als doel de financiële situatie weer op orde te krijgen. Arduin verkeert in zwaar weer.



3,8 miljoen minder

Vanaf 2018 krijgt de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking 3,8 miljoen minder van het Rijk. Daarom worden verschillende locaties voor onder meer dagbesteding gesloten, samengevoegd of naar een andere plek verhuisd. Zo ook 't Spiegeltheater.



Schok

Ruben Lebon is al jaren één van de acteurs van Duinart en heeft aan meerdere producties meegewerkt. "'t Spiegeltheater was voor ons een thuishaven waar we mogen zijn wie we zijn. Dat is nu weg."



'Dit krijg je nooit meer terug'

Volgens vader Ben Lebon was het nieuws over de sluiting een schok. "Het theater is uniek en heeft mensen zoals Ruben zo geholpen in hun ontwikkeling. Er komt misschien een andere plek, maar zoals het was, zo krijg je het nooit meer terug."



Uniek

Volgens een andere ouder was het theater uniek in zijn soort. "Nergens in Nederland zag je zulke professionele stukken gespeeld door verstandelijk gehandicapten en acteurs van andere toneelgezelschappen." Theater Duinart stond jaren lang onder leiding van artistiek leider Peter Adriaanse. Vorig jaar zomer is de samenwerking tussen stichting Arduin en Adriaanse stuk gelopen.

Samenwerking

Inmiddels werkt Duinart samen met Jeugdtheaterschool Zeeland. Eind 2015 ging hun eerste gezamenlijke productie Het meisje en de reus in première. Op dit moment wordt er gerepeteerd voor een nieuw stuk.



Nieuwe locatie

Het is de bedoeling dat 't Spiegeltheater uiteindelijk wordt gesloopt en plaats maakt voor woningen. Duinart kan voorlopig nog wel in het theater terecht om te repeteren. In de tussentijd wordt er naar een nieuwe locatie gezocht. De leden van Duinart en hun ouders zijn wel bang dat het unieke karakter van hun theater en de voorstellingen op een andere plek verloren gaan.