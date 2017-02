Peter Slager zet ode aan Zeeland op single

OOST-SOUBURG - Het lied O Mn Bloedmooie Zeeland is de tweede single van het soloalbum van BLØF-bassist Peter Slager. Het album met liedjes in het dialect van zijn geboortedorp Dreischor verscheen in november vorig jaar. De nieuwe single is de opvolger van Windstil.

Door-vertalen

O Mn Bloedmooie Zeeland is een vertaling van Oh My Sweet Carolina van Ryan Adams. Peter Slager vertaalde het in het Nederlands voor zanger Paskal Jakobsen. Hij gebruikte het nummer tijdens zijn solotoer Stedentrip. Peter: "Vervolgens dacht ik: ik moet het door-vertalen naar het Zeeuws en het dan zelf opnemen. Het viel uiteindelijk helemaal op z'n plek."



Oude boerderij

Het album Slik is een akoestisch album dat grotendeels is opgenomen in een oude boerderij in Zuid-Frankrijk. Peter zingt en bespeelt bijna alle instrumenten zelf. Wel werd hij bijgestaan door Broeder Dieleman, Steven Debruyn op mondharmonica, en zangeressen Rita Zipora en Anneke van Giersbergen.