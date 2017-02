'Ik kom hier voor mijn geloof, niet voor het gebouw' (video)

BIERVLIET - De protestantse Mauritskerk in IJzendijke biedt komend weekend voor het eerst onderdak aan de rooms-katholieken in het dorp. Die zagen vorige maand hun eigen kerk daar dicht gaan. De Mauritskerk wordt dan de tweede protestantse kerk in Zeeland waar ook katholieke missen worden gehouden. In Biervliet gebeurt dat nu al twee jaar.

Eventjes wennen

Parochiaan Harold Vervaet uit Biervliet is stellig; als rooms-katholiek kun je prima bidden onder een protestants dak. "In het begin was het even wennen. Maar uiteindelijk kom ik hier voor mijn geloof, niet voor het gebouw."



Om de twee weken

Twee jaar geleden bood de PKN-kerk in Biervliet onderdak aan de rooms-katholieken die daar hun kerk dicht hadden zien gaan. En sindsdien is er nu om de twee weken een katholieke dienst.



Kerk wordt aangekleed

Voor zo'n dienst wordt de kerk aangekleed met alle belangrijke spullen die daarbij horen, en bloemen op het altaar gezet. Dat is volgens parochiaan José de Dobbelaere uit Biervliet genoeg om de sfeer te krijgen die bij zo'n dienst hoort. "Natuurlijk was ik liever in mijn eigen kerk gebleven. En de entourage in een protestants gebouw is anders. Maar dit gaat goed zo, het valt alles mee."

Je moet mee met de verandering

De 78-jarige parochiaan Harold Vervaet valt haar bij: "Het was wel even wennen. Maar de tijden veranderen, je ziet de leegloop in de kerken. Er komen geen jongeren meer bij. Dan moet je gewoon mee met die verandering."



Bisdom

Vanaf 12 februari worden er ook rooms-katholieke diensten gehouden in de protestantse kerk van IJzendijke. Ook daar moest onlangs de katholieke kerk dicht omdat het te duur werd om die open te houden. Volgens het bisdom Breda zijn Biervliet en IJzendijke de enige twee plaatsen in Zeeland waar katholieken gebruik maken van een PKN-kerk.