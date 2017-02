Longfonds: Kies een ander loopevenement (video)

Veiligheidsbrillen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne waarschuwt de organisatoren van de Color Runs dat ze maatregelen moeten nemen als ze de gekleurde poeders willen gebruiken. Ze moeten zorgen voor oogdouches en waterpunten voor het geval het nodig is de ogen te spoelen. En deelnemers en omstanders moeten veiligheidsbrillen en stofmaskers of mondkapjes dragen.



Geen zorgen

Ook in Zeeland zijn er Color Runs, de grootste is in Vlissingen. De organisator daarvan maakt zich nergens zorgen om en gaat daarom ook geen extra maatregelen nemen voor de komende editie op 3 juni. "Wij houden ons al jaren aan alle voorschriften en gebruiken goede kleurstoffen", aldus Anthony van den Berg van Colours by the Sea in Vlissingen. Hij wordt ook een beetje moe van de discussie. "Elk jaar laait dit weer op en elke keer vertel ik het hetzelfde verhaal. Dat het veilig is. We gebruiken hier echt andere stoffen dan bijvoorbeeld in India waar het in 2015 fout ging. "



Lees ook: 'Waarschuwing voor kleurstof is storm in glas water'



Foto: Tanja van Eenennaam



'Zoek iets anders'

Het Longfonds neemt nu ook een duidelijke stelling in. "We kunnen ons voorstellen dat het leuk is om aan dit soort evenementen mee te doen. Maar zeker voor mensen met astma of een andere longaandoening is het beter Color Runs te mijden. Vooral vanwege alle fijnstoffen die vrij komen. Er zijn voldoende andere leuke loopevenementen zonder die risico's. Overigens ook voor mensen die geen astma hebben is het beter om inademen van veel fijnstof te mijden", aldus Pauline van Voorst van het Longfonds.



Zetmeel

De organisatie van Colours by the Sea in Vlissingen gebruikt zetmeel als grondstof. Dat wordt ook bevestigd door een longarts van ZorgSaam. Die wil zich verder niet in de discussie mengen. "Want ook het RIVM weet vast waar zij het over heeft."