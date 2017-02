Bewoners Oranje Nassaustraat winnen duizenden euro's

ARNEMUIDEN - Bewoners van de Oranje Nassaustraat in Arnemuiden zijn vanmiddag verrast door Gaston Starreveld van de Postcode Loterij. In totaal werden negen prijzen uitgereikt.

Foto: Ad Riemens



Gloednieuwe auto

Drie mensen kregen een bedrag van 50.000 euro, vier anderen kregen 25.000 euro. Twee winnaars werden blij gemaakt met 12.500 euro. Eén van hen won daarboven op ook nog een gloednieuwe BMW.



'Wat ga je met het geld doen?'

"Gaston vroeg wat we met het geld gingen doen", vertelt Ad Riemens die de autosleutels in handen kreeg. "'Onze oudste zoon wil graag zijn rijbewijs halen', zei ik. En toen vroeg hij wat daarbij hoorde..."



Op televisie

De negen prijzen vielen op vijf verschillende adressen. Sommigen hadden meerdere loten in huis. Gaston had een cameraploeg van het tv-programma Eén tegen 100 bij zich. De uitreikingen zijn vrijdag 24 februari te zien op NPO 1.