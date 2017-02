Stoffen voor xtc-lab ontdekt, goed voor 1 miljard pillen (video)

Opslagplaats

"De regionaal coördinator heeft nog nooit zo'n grote partij gezien", zegt Alwin Don van de politie. De grondstoffen zijn goed voor 1 miljard pillen. De grondstoffen zaten in een vrachtwagen met een trailer bij de Batseweg, laat de politie weten.



#Rilland Partij is ruim 100 flessen waterstofgas, 15.000 kg causticsoda en 3.000 ltr hulpstoffen. — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) February 9, 2017

Nederlands kenteken

Die vrachtwagen werd rond 16.15 uur ontdekt door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Reimerswaal. Daarop is de politie erbij gehaald. Het gaat om een wagen met een Nederlands kenteken. Het lijkt erop dat de vrachtwagen als opslagplaats werd gebruikt. De (hulp-) grondstoffen worden net als de vrachtwagen afgevoerd.



Dertig jerrycans

Woensdagnacht werden in Rilland ook al dertig jerrycans met chemicaliën gevonden. Het lijkt erop dat dit afval afkomstig is van een xtc-laboratorium.