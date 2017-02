Sportprijzen voor Minderhoud, Van de Ven en Oemoemenoe (video)

GOES - Oemoemenoe is bij het Zeeuws Topsportgala verkozen tot sportploeg van het jaar. De rugbyers uit Middelburg werden verkozen boven TOP Arnemuiden en de voetbalvrouwen van IJzendijke. Andere winnaars bij het Sportgala waren Hans Peter Minderhoud, Nancy van de Ven, Antwan Tolhoek, Corné de Koning en Shirley Kerkhove. Het Topsportgala werd gehouden in de Mythe in Goes.

Sportploeg van het jaar

Oemoemenoe haalde dit jaar voor het eerst in de historie de kampioenspoule in de Ereklasse. Nog nooit eerder werd een rugbyploeg in Zeeland verkozen tot sportploeg van het jaar. Vorig jaar sleepte TOP Arnemuiden deze prijs in de wacht. Zij haalden dit jaar bijna de Korfbal League, maar strandden in de hoofdklassefinale. Ook de vrouwen van voetbalclub IJzendijke waren genomineerd.



Sportman van het jaar

Voor het eerst waren er niet drie, maar vier genomineerden bij de sportman-verkiezing. Tim Pleijte, Niels Mesu en Sam van 't Westende legden het af tegen Hans-Peter Minderhoud die dit jaar vierde werd met de Olympische dressuurploeg in Rio de Janiero. Op de individuele kür werd de uit Westkapelle afkomstige ruiter achtste. Niels Mesu had zijn broer Erwin kunnen opvolgen als sportman van het jaar. Beide broers wonnen de Alternatieve Elfstedentocht. Tim Pleijte was genomineerd voor zijn winst bij de Kustmarathon, en Sam van 't Westende uit Vlissingen werd Nederlands kampioen judo in de klasse tot 73 kilogram.

Sportvrouw van het jaar

Motorcrosser Nancy van de Ven uit Vlissingen is voor het derde jaar op rij verkozen tot Zeeuws sportvrouw van het jaar. Ze kreeg van de vakjury de voorkeur boven tennisster Lesley Kerkhove en mountainbiker Anne Terpstra. Nancy van de Ven werd in 2016 tweede bij het WK motorcross voor vrouwen. Ze kwam 24 punten tekort op wereldkampioene Livia Lancelot uit Frankrijk. Een jaar eerder werd de 19-jarige Vlissingse nog derde bij het WK. Het is niet de eerste onderscheiding die Van de Ven dit jaar heeft gewonnen. Van de motorsportbond kreeg ze als eerste vrouw de 'Ben Majoor Trofee'. Dat is een onderscheiding voor een bijzonder talentvolle rijder onder de 21 jaar.

Sporttalent van het jaar

Antwan Tolhoek won de prijs voor Zeeuws sporttalent van het jaar 2016. De 22-jarige wielrenner uit Yerseke maakte vorig jaar indruk door de bergtrui te winnen in de Ronde van Zwitserland. Hij deed dit in het tenue van Roompot, maar inmiddels heeft Tolhoek de overstap gemaakt naar Lotto-Jumbo. Hij werd in de verkiezing verkozen boven dressuurruiter Jeanine Nieuwenhuis en Sparta-verdediger Rick van Drongelen.

Aangepast sporter van het Jaar

Corne de Koning en Shirley Kerkhove vielen ook in de prijzen bij het Zeeuws Topsportgala. De Koning werd verkozen tot aangepast sporter van het jaar met een lichamelijke beperking. Hij deed vorige zomer als enige Zeeuwse sporter mee bij de Paralympische Spelen. Shirley Kerkhove won voor het tweede jaar op rij de prijs voor aangepast sporter met een verstandelijke beperking. De atlete uit Zuiddorpe werd wereldkampioen op de 800 meter.