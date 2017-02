Schouwen-Duiveland: Nederlandse structuur veiligheidsregio's moet anders

ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland wil dat er landelijk onderzoek komt naar de structuur omtrent veiligheidsregio's in Nederland. Voor Zeeland werkt het volgens de raad niet op deze manier. Dertien gemeenten die samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de hele provincie. Tijdens een extra raadsvergadering over de problemen bij de Zeeuwse veiligheidsregio werd daarover een raadsbreed amendement aangenomen.

Systeem werkt niet

De dertien Zeeuwse gemeenten krijgen nu afzonderlijk geld van het rijk om daarmee samen voor veiligheid in de hele provincie te zorgen. Een Schouws raadslid merkte donderdagavond op dat dat betekent dat je als gemeente soms moet opkomen voor het belang van een andere gemeente ten koste van je eigen gemeente. Een systeem dat niet werkt wat de raad van Schouwen-Duiveland betreft.



Taak voor provincie

In Zeeland betreft de veiligheidsregio hetzelfde gebied als de hele provincie, iets wat je in de rest van het land niet overal ziet. Volgens de raad van Schouwen-Duiveland zou het hier daarom veel logischer zijn als het een taak van bijvoorbeeld de provincie wordt.

Andere gemeenteraden

Het voorstel om de verantwoordelijke minister te verzoeken daar onderzoek naar te doen werd niet alleen raadsbreed aangenomen, maar zelfs raadsbreed ingediend. Het stuk wordt ook naar andere Zeeuwse gemeenteraden gestuurd in de hoop dat die het zullen overnemen.



Vertrouwen bestuur

De SP diende ook nog een amendement in om het vertrouwen in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio op te zeggen, maar trok deze uiteindelijk in. Na overleg is namelijk in het andere amendement ook nog een mildere variant daarvan opgenomen. Het bestuur wordt gevraagd om te kijken of de juiste personen daar nog op de juiste plaats zitten.



