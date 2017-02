Zeeland wordt wakker: xtc, topsportgala en straatprijs

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is vrijdag 10 februari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

Stoffen voor xtc-lab

De politie heeft bij Rilland een enorme partij grondstoffen gevonden voor een xtc-lab. De stoffen hebben een handelswaarde van enkele honderdduizenden euro's, zegt de politie. Er zouden 1 miljard xtc-pillen van kunnen worden gemaakt.



Zeeuws Topsportgala 2017

Oemoemenoe is bij het Zeeuws Topsportgala verkozen tot sportploeg van het jaar. Andere winnaars bij het Sportgala waren Hans Peter Minderhoud, Nancy van de Ven, Antwan Tolhoek, Corné de Koning en Shirley Kerkhove. Het Topsportgala werd gehouden in de Mythe in Goes.



Straatprijs

Bewoners van de Oranje Nassaustraat in Arnemuiden zijn vanmiddag verrast door Gaston Starreveld van de Postcode Loterij. In totaal werden negen prijzen uitgereikt.



Foto: Hennie van den Boogert, Kortgene



Het weer

Overwegend bewolkt en in de tweede middaghelft gaat er af en toe lichte sneeuw vallen. Eerst vriest het licht, maar de maximumtemperatuur ligt rond +1 graad. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind.