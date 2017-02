VVD zoekt steun voor kleiner eiland Veerse Meer (video)

MIDDELBURG - De VVD in Provinciale Staten wil kijken of er toch een schiereiland in het Veerse Meer mogelijk is, met daarop een luxe hotel en een restaurant. Het zou dan wel een kleiner eiland moeten zijn dan oorspronkelijk gepland. De VVD dient daarvoor vrijdag een motie in, tijdens de maandelijkse vergadering van de Staten.

Zeeuwse Lagune

Het schiereiland, onder de naam Zeeuwse Lagune, staat gepland op grondgebied van de gemeente Noord-Beveland. Deze gemeente trok haar steun voor het plan in, na felle protesten van tegenstanders. Die vinden het complex te massaal.



Betrouwbaar

Volgens de VVD hebben bestuurders verwachtingen gewekt bij de initiatiefnemers van de Zeeuwse Lagune. Zij kunnen grote schade lijden, als het plan niet doorgaat. VVD-fractievoorzitter Kees Bierens: "Dan toon je je als overheid geen betrouwbare bestuurder. De oorspronkelijke plannen waren misschien inderdaad groot, maar laten we kijken wat er wèl mogelijk is."



D66

De motie van de liberalen staat in schril contrast met die van D66, die het schiereiland in het Veerse Meer juist definitief wil schrappen. Volgens D66 past een toeristisch schiereiland niet in de Kustvisie, die de staten vrijdag bespreken, Daarin staat dat de Zeeuwse kust niet vol mag worden gebouwd met recreatieparken, omdat toeristen juist afkomen op de Zeeuwse 'rust en ruimte'.