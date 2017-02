Buitenlandse media schrijven over drugsvangst Rilland

Nederland als grootste

De BBC schrijft in het artikel dat Nederland bekend staat als een van 's werelds grootste productiecentra voor xtc-pillen. Het lijkt erop dat dit de grootste partij aan grondstoffen is die ooit in Zeeland is ontdekt.



Licht ontvlambaar

Ook NRC, RTL Nieuws, het Reformatorisch Dagblad en natuurlijk de PZC besteden aandacht aan de ontdekking in Rilland. "Normaal zijn we al blij als we één pallet geconcentreerde caustic soda (ook wel bekend als grondstof voor afvoerontstopper) vinden, nu troffen we er veertien aan", vertelt een politieman in de PZC. In de wagen stonden ook meer dan honderd flessen waterstofgas, dat zeer licht ontvlambaar is.



Vlammen in half Zeeland

Tegen de krant zegt de politie dat de combinatie aan stoffen levensgevaarlijk is. "Als deze vrachtwagen een ongeluk had gekregen en die grondstoffen waren met elkaar in aanraking gekomen had je vlammen gekregen die in half Zeeland zichtbaar waren geweest."



