Een miljoen kilo meer zout gestrooid dan vorig jaar

MIDDELBURG - In Zeeland is dit jaar al vier miljoen kilo zout gestrooid. Ten opzichte van vorig jaar is dat een miljoen kilo meer.

Strooiacties

Het zout in Zeeland wordt gestrooid door Rijkswaterstaat, samen met gemeenten, het waterschap en de provincie. Tot nu toe zijn er deze winter 22 strooiacties geweest. Gemiddeld zijn dat er 26 per jaar.



Voorraad

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is er genoeg zout op voorraad in Zeeland. Dat er een miljoen kilo meer zout is gestrooid, is dan ook geen probleem.



