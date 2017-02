Douwe Eisenga componeert voor jarig Middelburg

MIDDELBURG - Componist Douwe Eisenga uit Middelburg schrijft een muziekstuk voor het carillon van de Abdijtoren. Hij is daarvoor gevraagd door de Stichting Middelburg 800. De titel is van het stuk is MBDCCC. De eerste twee maten van het stuk zijn nu al elke drie uur te horen.

Langer

Het is de bedoeling dat het muziekstuk elke maand een beetje langer wordt, zodat het in december een lengte heeft van twee à drie minuten. Stadsbeiaardier Janno den Engelsman zet iedere maand de nieuwe versie in het mechaniek van het carillon. Het stuk klinkt vijf keer per dag. De eerste twee maten zijn te beluisteren op de website van Douwe Eisenga.



Muzieknoten

De letters in de titel van de compositie verwijzen naar 'Middelburg 800' (in Romeinse cijfers), maar ook naar muzieknoten. De noten M(i), B, D en C spelen een belangrijke rol in het stuk.