Natuurorganisaties in beroep tegen komst Brouwerseiland

OOST-SOUBURG - Verschillende natuurorganisaties gaan in beroep tegen de vergunning voor Brouwerseiland. De provincie heeft een vergunning afgegeven in het kader van de natuurbeschermingswet. De natuurorganisaties, die zich hebben verenigd in de coalitie 'Bescherm de Kust', vinden dat het plan niet goed beoordeeld is op effecten op de natuur.

Compensatie

Volgens de natuurorganisaties kent de vergunning zelf ook gebreken. De coalitie 'Bescherm de Kust' vindt dat er naast compensatie achteraf ook vooraf maatregelen moeten worden genomen zodat de schade mee valt. Daarnaast zijn volgens de natuurorganisaties de toename van de uitstoot van stikstok, effecten van licht, geluid en landschapsverstoring niet goed in beeld gebracht.



Coalitie

De coalitie 'Bescherm de Kust' bestaat uit de volgende organisaties: Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en de Natuur Milieufederatie Zuid-Holland.



Brouwerseiland

Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer moeten komen met daarop huizen, horeca, aanlegsteigers en een nieuwe jachthaven. De gemeenteraad zal naar verwachting in april een beslissing nemen over het project.



Kustpact

Het Brouwerseiland moet aan de Brouwersdam komen in het Grevelingenmeer. Het besluit over de mogelijke aanleg mag nog niet worden genomen, zolang het Kustpact nog niet is gesloten.



Lees ook: Hand in hand tegen Brouwerseiland