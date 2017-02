Middelburgse Isabel naar finale The Voice of Holland

HILVERSUM - In een zinderende vijfde liveshow van The Voice of Holland bleef Isabel Provoost uit Middelburg andermaal overeind. Dankzij twee overtuigende optredens plaatste zij zich voor de finale, volgende week. Nog nooit eerder haalde een Zeeuwse deelnemer de finale van de tv-talentenjacht.

Emotie

Als eerste zong Isabel het nummer Hurt van Christina Aguilera. Ali B. was onder de indruk van haar uitstraling. "Zeventien jaar en je straalt altijd op het podium en je brengt het liedje heel goed." Haar eigen coach Sanne Hans was trots. "Van alles wat ik vanavond tot nu toe heb gezien, is dit het enige optreden waar emotie in zit."



Verbluffend goed

Toen ze de eerste afvalronde van de halve finale had overleefd, trad Isabel op met het nummer Set Fire to the Rain van Adele. Het commentaar van haar coach Sanne Hans was andermaal positief. "Het was verbluffend goed. Jij bent puur. Je profileert je niet anders je bent."

Finale

In de finale neemt Isabel het op tegen drie overgebleven kandidaten. Dat zijn Pleun Bierbooms, Thijs Pot en Vinchenzo Tahapary. De finale is op vrijdag 17 februari.

Eerste halve finaliste

Vorige week plaatste Isabel zich als eerste voor de halve finale. Ze zong toen het liedje Sweet Goodbyes van Krezip. Ze kreeg van de coaches toen een gemiddeld cijfer van 8.75, Het publiek gaf haar toen een een score van 8.57.



Zeeuwse deelnemer

De 17-jarige Isabel Provoost deed drie jaar terug mee aan The Voice Kids. Daarin bracht ze het tot de finale. Nog niet eerder kwam een Zeeuwse deelnemer zo ver in The Voice of Holland. Annika Boxhoorn uit Tholen en de in Vlissingen opgegroeide Nigel Brown werden in eerdere edities uitgeschakeld in de eerste liveshow. Eva Auad uit Vlissingen en Marjon van Iwaarden uit Heinkenszand sneuvelden beiden al in The Battles in 2010, resp. 2013.