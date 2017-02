Groene Ster pakt drie punten tegen WSV/Shoepimp

VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster hebben prima zaken gedaan in de eredivisie. De ploeg uit Vlissingen versloeg in de eigen Baskensburg WSV/Shoepimp met 3-1. Groene Ster staat nu zesde.

Foto: Paul ten Hacken



Via Mourad Azzanagui kwam Groene Ster na tien minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Dat was ook de ruststand. Na de pauze was hij ook verantwoordelijk voor de tweede treffer van Groene Ster. De derde treffer kwam op naam van doelman Mike van den Nieuwenhuijzen. In de slotminuut schoot tegenstander WSV/Shoepimp de eindstand op het scorebord.



Na vijftien wedstrijden heeft Groene Ster negentien punten verzameld. Volgende week speelt Groene Ster op zaterdagavond in Rotterdam tegen TPP.