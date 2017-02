Tom Boere heeft Huntelaar nu al te pakken

EINDHOVEN - Na drie wedstrijden zonder treffers heeft Tom Boere zijn scoringsdrift in de Jupiler League weer een vervolg gegeven. In en tegen Eindhoven scoorde de uit Terneuzen afkomstige spits vrijdagavond twee treffers. Daarmee staat zijn seizoenstotaal nu op 26 goals. Precies het aantal waar Klaas Jan Huntelaar in het seizoen 2003/2004 topscorer van de eerste divisie werd namens AGOVV.

Strafschop

De treffers van Boere waren verdeeld over beide helften. Na een kwartier spelen scoorde hij uit een strafschop de openingstreffer. In de tweede helft maakte hij de 0-2 nadat hij de keeper van FC Eindhoven had omspeelt. In de slotfase scoorde Eindhoven nog tegen, maar Boere won met zijn ploeg de wedstrijd met 2-1.



Record

Na 25 wedstrijden staat de teller van Boere nu op 26 treffers. Dat is een hoger aantal dan waar 27 oud-topscorers van de Jupiler League het seizoen mee afsloten. Zes spelers werden ooit topscorer van de eerste divisie met 26 goals. Daarbij grote namen als Huntelaar en Piet den Boer. Om het all-time record te pakken moet Boere er in de laatste dertien wedstrijden flink op los blijven scoren. In het seizoen 1961/1962 scoorde Joop Schuman namens SC Heracles 44 goals op het op één na hoogste niveau in Nederland.

foto: Orange Pictures



Den Bosch

Vrijdag speelt Boere zijn volgende wedstrijd in de Jupiler League. Dan is FC Den Bosch de tegenstander.