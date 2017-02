Alleen Oemoemenoe en Hoek de wei in

OOST-SOUBURG - De enige twee Zeeuwse sportploegen die in de buitenlucht in actie komen zijn de rugbyers van Oemoemenoe en de voetballers van Hoek. De rest van de sportclubs in Zeeland heeft een vrije zaterdag vanwege de sneeuwval.

Kunstgras

Hoek speelt in de hoofdklasse een wedstrijd tegen Noordwijk. Het is de enige wedstrijd in die klasse doorgaat. Dat duel wordt gespeeld op kunstgras en begint om 14.30 uur.



Oemoemenoe

De rugbyers gaan hun thuisdebuut in de kampioenspoule maken tegen Hilversum. Met een aantal vrijwilligers wordt daar het veld sneeuwvrij gemaakt (zie foto). De wedstrijd begint om 15.00 uur.



Zondag

Voor de buitensporten van zondag is nog geen beslissing genomen.