Brons voor judoka Moerman op NK

Ippons

De allereerste partij won Moerman van Coen van Winden ook op ippon. Jesper Smink was in de tweede ronde sterker dan de judoka uit Goes. Via de herkansingen, waarin Moerman vier partijen op ippon won, kwam hij in de partij om het brons tegen Van Eck. Die partij was al na twintig seconden voorbij.



Medaille

Het is de eerste keer dat Moerman een medaille pakt bij het NK onder-21. Hij komt uit in de klasse tot 81 kilogram. Vorig jaar werd Moerman vijfde op het NK.